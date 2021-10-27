Самсонов пропустит Гран-при Японии из-за травмы

Российский фигурист Даниил Самсонов не выступит на «Гран-при Японии» из-за травмы ноги, сообщила мать спортсмена Екатерина.

«Сейчас мы не обсуждаем план предстоящих соревнований, так как хочется, чтобы сын начал тренироваться в полную силу, а остальное будет зависеть от процесса восстановления, — цитирует мать фигуриста ТАСС. — Тренеры совместно с врачами приняли решение не форсировать выход на старты, сейчас они за ограничение прыжковой нагрузки. Он до последнего терпел болевые ощущения, после чего случилась травма ноги. Он будет тренироваться, но пока в ограниченном режиме».

16-летний Самсонов ранее из-за проблем со здоровьем также пропустил «Гран-при США». В его активе бронза юношеской Олимпиады и бронзовая медаль финала юниорского «Гран-при».