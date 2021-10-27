В МИД России поздравили Трусову с победой на «Гран-при США»

Министерство иностранных дел РФ в Twitter отреагировало на победу российской фигуристки Александры Трусовой на этапе «Гран-при» в США.

В прошедшие выходные 17-летняя спортсменка выиграла первый этап серии «Гран-при», набрав 232,37 балла.

«Российская звезда фигурного катания Александра Трусова выиграла этап Гран-при Skate America и завоевала сердца болельщиков! Несмотря на травму, она исполнила великолепный четверной прыжок и победила. Русская Ракета заработала 232,37 балла. Саша, ты наш герой!» — говорится в сообщении.

С 12 по 14 ноября Трусова примет участие на этапе «Гран-при» в Токио. Финал серии состоится в декабре в Осаке.