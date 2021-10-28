Жулин рассказал, как смена программ повлияет на прокаты Косторной в Канаде
16:08
Тренер по фигурному катанию Александр Жулин высказался о смене короткой и произвольной программ Алены Косторной перед стартом второго этапа Гран-при сезона-2021/22 — Skate Canada.
«Не думаю, что смена программы в случае Косторной имеет какое-либо значение, — цитирует Жулина «Газета.Ru». — Ей необходимо восстановить тройной аксель. Это ей поможет выступить в олимпийском сезоне гораздо сильнее».
Ранее Косторная каталась в короткой программе под блюз «Am I The One» (Бет Харт), а в произвольной — под «Зиму» Антонио Вивальди. Теперь она будет выступать в короткой под New York, New York Фрэнка Синатры, а в произвольной — под Lovely Билли Айлиш.
Дополнительная информация:
https://www.gazeta.ru/sport/news/2021/10/28/n_16765819.shtml
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