Жулин рассказал, как смена программ повлияет на прокаты Косторной в Канаде

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин высказался о смене короткой и произвольной программ Алены Косторной перед стартом второго этапа Гран-при сезона-2021/22 — Skate Canada.

«Не думаю, что смена программы в случае Косторной имеет какое-либо значение, — цитирует Жулина «Газета.Ru». — Ей необходимо восстановить тройной аксель. Это ей поможет выступить в олимпийском сезоне гораздо сильнее».

Ранее Косторная каталась в короткой программе под блюз «Am I The One» (Бет Харт), а в произвольной — под «Зиму» Антонио Вивальди. Теперь она будет выступать в короткой под New York, New York Фрэнка Синатры, а в произвольной — под Lovely Билли Айлиш.