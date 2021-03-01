Рудковская назвала героями дня Хромых и Косторную

Продюсер, совладелец академии «Ангелы Плющенко», супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская назвала подвигом выступление Алены Косторной на Кубке России по фигурному катанию.

«Алена болела почти два месяца. Я видела, как она переживает, как ей тяжело, как она задыхалась на тренировках. И то, что она в принципе вышла, для меня большой подвиг, — заявила Рудковская «СЭ». — Подготовиться за такой короткий срок, победить коронавирус и осложнения очень сложно. Для меня ее присутствие на турнире было сродни подвигу», — сказала Рудковская «СЭ».

Она также рассказала о том, как у Косторой обстоят дела с тройным акселем.

Я искренне не понимала, как она будет выступать — врачи и тренеры советовали ей не выступать, но победил ее характер, упорство, стремление быть в обойме. Ей не хватило ровно этих двух месяцев на восстановление акселя. Они начали восстанавливать его перед «Гран-при» , но потом она заболела, потом коронавирус дал осложнение. Я думала, она пропустит этот сезон, но Алена хотела показать, что стремится, тренируется. Она боец!

Она боролась, несмотря на большие проблемы, которые испытала — это вызывает большое уважение. Ее вчерашнее выступление — вдохновение того, что человек имеет характер. Восстановление — вопрос времени. Меня вдохновили вчера два человека — Майя Хромых и Алена, которой я вчера даже написала смс: «Твой прокат как подвиг, снимаю шляпу, ты — большая молодец».

Также Рудковская заявила, что ее вдохновляет упорство Александры Трусовой.

«Саша Трусова вдохновляет огромным трудом. Такого количества пребывания на льду, такого упорства я не видела ни у одного спортсмена. А видела спортсменов, Евгения и его соперников на двух олимпиадах», — добавила Рудковская.

Алена Косторная, чемпионка Европы-2020, переболевшая коронавирусом, заняла в финале Кубка России шестое место. (Константин Колмаков)