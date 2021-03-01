Рудковская прокомментировала слова сына о фигуристках, которые его вдохновляют

Продюсер, совладелица «Академии Ангелы Плющенко», супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская прокомментировала заявление своего сына Александра. Ранее в интервью Olympic Channal он рассказал, что его вдохновляет Александра Трусова, а Алена Косторная пока не очень.

«К сожалению, я не видела это интервью. Насколько я знаю, там был только Евгений, — сказала Рудковская «СЭ». — Если вы хотите узнать у моего сына, то можете приехать на соревнования и спросить у него сами, кто его вдохновляет. Он уже мальчик взрослый, публичный, пусть отвечает за то, что говорит».

Рудковская также добавила, что ее сын практически не пересекается с Аленой Косторной.

«Да и вообще, как он мог такое сказать, он с Аленой не пересекается. С Сашей постоянно пересекается на тренировках, а Алена тренируется совершенно в другое время. Может быть, потому что он ее не видит, она его не вдохновляет, но уж точно не по какими либо др причинам . Я так думаю, но предлагаю, чтобы он сам ответил за свои слова».

(Константин Колмаков)