Роднина не считает Плющенко виновным в неудачных прокатах Косторной
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина высказалась о выступлении россиянки Алены Косторной в текущем сезоне.
Роднину возмутил тот факт, что многие считают, что неудачи фигуристки связаны с переходом к Евгению Плющенко.
«У Косторной начинаются возрастные проблемы, она явно прибавила в весе, был большой перерыв из-за пандемии. Болельщикам, видимо, нужно обязательно найти виновных.
Я просто увидела, что Косторной было тяжело, она не в форме. Причина в том, что она сейчас не в форме. Может, Алена перешла от Тутберидзе к Плющенко, чтобы ей было дышать свободнее. Мы же не знаем всех тонкостей, трудно говорить. Говорить, что тренер в чем-то поступает не так, наверное, неправильно», — цитирует Роднину Metaratings.ru .
Ранее сегодня, 1 марта, стал известен состав сборной России на чемпионат мира по фигурному катанию, который пройдет в Швеции с 22 по 28 марта.
Дополнительная информация:
https://metaratings.ru/news/rodnina-ne-schitaet-plyushchenko-vinovnym-v-neudachnykh-rezultatakh-kostornoy/
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