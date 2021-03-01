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Роднина не считает Плющенко виновным в неудачных прокатах Косторной

14:20
Сергей Розанов, Алена Косторная, Евгений Плющенко. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сергей Розанов, Алена Косторная, Евгений Плющенко. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина высказалась о выступлении россиянки Алены Косторной в текущем сезоне.

Роднину возмутил тот факт, что многие считают, что неудачи фигуристки связаны с переходом к Евгению Плющенко.

«У Косторной начинаются возрастные проблемы, она явно прибавила в весе, был большой перерыв из-за пандемии. Болельщикам, видимо, нужно обязательно найти виновных.

Я просто увидела, что Косторной было тяжело, она не в форме. Причина в том, что она сейчас не в форме. Может, Алена перешла от Тутберидзе к Плющенко, чтобы ей было дышать свободнее. Мы же не знаем всех тонкостей, трудно говорить. Говорить, что тренер в чем-то поступает не так, наверное, неправильно», — цитирует Роднину Metaratings.ru .

Ранее сегодня, 1 марта, стал известен состав сборной России на чемпионат мира по фигурному катанию, который пройдет в Швеции с 22 по 28 марта.

Дополнительная информация:

https://metaratings.ru/news/rodnina-ne-schitaet-plyushchenko-vinovnym-v-neudachnykh-rezultatakh-kostornoy/

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