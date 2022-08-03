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Экс-фигуристка Гербольдт прокомментировала решение ISU лишить Россию квот для участия в ЧМ-2023

Виктория Кравченко
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Бывшая российская фигуристка Катарина Гербольдт оценила решение Международного союза конькобежцев (ISU) лишить Россию квот для участия в ЧМ-2023.

«В данной ситуации я бы порадовалась хотя бы одной квоте, потому что нас могли лишить вообще всех квот, но пока само возвращение российских спортсменов под большим вопросом.

Конечно, мы понимаем, что самые сильные спортсменки на планете — россиянки, и что сильнейшая фигуристка-одиночница выявляется на чемпионате России, но в карьере каждого спортсмена самой желанной является медаль не чемпионата России, а чемпионата мира или Олимпийских игр. Победы на этих турнирах более значимы, более ценны, безусловно, но с точки зрения уровня участников чемпионат России выглядит гораздо сильнее», — заявила Гербольдт «Газеты.Ru».

Она также отметила, что российские фигуристы являются самыми сильными в мире.

2 июля стало известно, что сборная России лишилась полной квоты на чемпионат мира по фигурному катанию 2023 года.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/08/03/18257180.shtml
Фигурное катание
Катарина Гербольдт
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