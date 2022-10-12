Доброскоков: «Развитие парного катания идет в правильном направлении»

Российский тренер Сергей Доброскоков рассказал о тенденциях развития фигурного катания.

«Думаю, что будущее все-таки за абсолютными профессионалами. За теми, кто будет владеть всеми тройными прыжками, каскадами «три плюс три» и кататься на уровне танцоров экстра-класса, а также хорошо владеть коньком. К этому все идет уже сейчас. Когда в Новогорске были юниорские прокаты, Александр Горшков даже сказал на разборе: мол, если раньше мы все ориентировались на девочек-одиночниц, то сейчас роль локомотива начинает брать на себя парное катание. Много интересных программ, сложных элементов. То есть прогресс налицо. И развитие идет в правильном направлении», — цитирует RT Доброскокова.

Специалист поделился мнением о тренере Тамаре Москвиной.

«Она уникальная женщина. Мне иногда кажется, что без этого адреналина, который испытывает тренер, выводя пары на олимпийский уровень, Тамара Николаевна не сможет жить. Просто какое-то время у нее не было спортсменов, способных реализовывать поставленные задачи. Ну а когда появились, им оставалось помочь обрести уверенность в себе, а Москвина это умеет делать блестяще. Если спортсмен верит в то, что он лучше всех и никто с ним не может даже рядом встать, он выходит и рвет соперников на части», — добавил он.

В группе Москвиной тренируются Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский и Ясмина Кадырова/Валерий Колесов.