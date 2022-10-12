Фигурное катание
Новости
Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

12 октября, 17:48

Железняков — о критике в адрес Тутберидзе: «Она и великий менеджер, и великий тренер»

Железняков отреагировал на критику Николаева в адрес Тутберидзе
Мария Гусева
Читать «СЭ» в

Хореограф Алексей Железняков отреагировал на критику заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Валентина Николаева в адрес Этери Тутберидзе.

«Я видел, как на моих глазах Тутберидзе становится великим тренером. Этери Георгиевна подобрала команду настоящих профи. Именно поэтому такие деятели называют ее менеджером, — цитирует Metaratings Железнякова. — Этери — великий тренер. Точнее, так: и великий менеджер, и великий тренер. Потому что она сумела собрать вокруг себя лучшую команду. И ко мне в зал она приходит с пониманием дела, она разбирается в хореографии, в стилях танца. Она всегда учится и никогда не останавливается».

Также Железняков отметил, что Тутберидзе лично разбирает технику, скольжение и может поставить программу.

Ранее 78-летний специалист выступил с критикой в адрес Тутберидзе, назвав ее жестким менеджером, но не тренером высочайшего класса.

Источник: https://metaratings.ru/news/khoreograf-zheleznyakov-zhyestko-otvetil-nikolaevu-na-kritiku-v-adres-tutburidze-1383363/
Фигурное катание
Алексей Железняков
Этери Тутберидзе
2
1
Читайте также
«Барса» на грани вылета из Лиги чемпионов. Сумасшедший матч с «Интером» принес ей лишь ничью
Легенда спорта разводится с бразильской моделью. Впереди раздел имущества на 30 миллионов
Путин заявил об отказе России поставлять нефть в установившие потолок цен страны
Чехия с 25 октября запретит въезд россиян с туристическими шенгенскими визами
СМИ сообщили о звуках взрывов в Винницкой области
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Доброскоков: «Развитие парного катания идет в правильном направлении»

ISU опубликовал календарь ЧЕ и ЧМ по фигурному катанию в сезонах-2024/25 и 2025/26
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости