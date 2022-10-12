Хореограф Алексей Железняков отреагировал на критику заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Валентина Николаева в адрес Этери Тутберидзе.

«Я видел, как на моих глазах Тутберидзе становится великим тренером. Этери Георгиевна подобрала команду настоящих профи. Именно поэтому такие деятели называют ее менеджером, — цитирует Metaratings Железнякова. — Этери — великий тренер. Точнее, так: и великий менеджер, и великий тренер. Потому что она сумела собрать вокруг себя лучшую команду. И ко мне в зал она приходит с пониманием дела, она разбирается в хореографии, в стилях танца. Она всегда учится и никогда не останавливается».

Также Железняков отметил, что Тутберидзе лично разбирает технику, скольжение и может поставить программу.

Ранее 78-летний специалист выступил с критикой в адрес Тутберидзе, назвав ее жестким менеджером, но не тренером высочайшего класса.