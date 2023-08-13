«Наши танцы — как «Москвич», прилепили шильдик, а своего ничего». Багин — о приостановке карьеры

Андрей Багин — откровенно о будущем и богатом опыте в русских танцах.

Карьера 27-летнего Андрея Багина в танцах в общем-то трагична. Его главный титул — победитель финала Кубка России 2018 года, когда все основные пары были на Олимпиаде в Пхенчхане. С Аннабель Морозов они много сделали, чтобы стать первым номером в стране, но за пять лет карьеры так и не смогли отобраться ни на один чемпионат мира и Европы.

Прошедший сезон Багин провел с Софьей Тютюниной, но их сотрудничество долгим не получилось — пара распалась, не проведя и одного полного сезона. Морозов вернулась в строй, встав с Игорем Еременко — а вот Багин, как он сам утверждает, приостанавливает карьеру. О причинах решения и отношении к русским танцам 27-летний москвич откровенно рассказал в интервью «СЭ».

У нас никто не развивается в чем-то новом

— Андрей, прежде всего — чем ты сейчас вообще занимаешься?

— Тренирую, подкатываю. Летом был вариант с шоу, но не стопроцентный, мне сразу сказали. Осенью-зимой, скорее всего, буду кататься в шоу. Ну и работаю. Ребята позвали меня помочь с программами, я поставил и буду ставить еще. Скоро будут прокаты, если аккредитацию мне сделают, схожу посмотрю на наши пары. Интересно на всех ребят глянуть.

— Но на видео с поздравлением Александра Жулина тебя видно не было.

— Да, уже не видно, я его по телефону поздравлял.

— Ты можешь сформулировать свое отношение к русским танцам? Ты всегда был вокруг и около, но так и не получилось сделать решающий шаг наверх.

— Если откровенно, то они сейчас в упадке. Особенно когда ушли Вика [Синицина] с Никитой [Кацалаповым]. Вообще если вспомнить старые поколения, какая раньше была конкуренция... Не могу ни за кого ничего плохого говорить — но сейчас мне нравятся Ангелопол с Кагановской, да, молодые, перспективные, они развиваются. Интересно будет на Пасечник/Некрасова посмотреть. И конечно, Аннабель с Игорем — посмотрим, как будет у них, потому что пока вообще не могу представить. С Егором Базиным тесно общаемся, про него я все примерно понимаю.

Проблема в том, мне кажется, что почти никто не развивается в чем-то новом. Каждый год смотришь — и все старое. Я себя не исключаю — и у меня так же было. К сожалению, поздно это понял. Но ничего нового я не вижу. Те же французы задавали какой-то свой стиль, в принципе, у многих западных пар были свои фишки. Точность движений, у нас так никто не оттачивает, как там. У нас не ходят так в зал — чтобы каждый палец тянулся прямо до идеала, музыку никто не просчитывает. Поэтому там ребята посильнее, конечно. Не говорю, что прямо намного лучше. Тот же Никитос был для меня лучше. Но там ушли чуть-чуть вперед. Это не страшно, все нагнать очень легко, если понимать. Так что, думаю, все будет хорошо.

Просто для меня есть разница после того, как я с Николаем Морозовым работал за рубежом. Я видел, как другие тренеры работают в Америке. Тот же Игорь Шпильбанд, там совсем по-другому работают. Там строят что-то свое. А у нас как «Москвич» выпустили — китайскую машину купили, наклеили шильдик «Москвич», и все, ничего своего. Вот так же большинство делают у нас.

Андрей Багин и Софья Тютюнина. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Кому нужно ездить по России на 6-7-м месте? Год жизни вникуда

— Твое отношение к паре Дэвис/Смолкин, которые как раз уехали за океан?

— Вообще не понимаю, почему вокруг них такая суета и всегда, когда у кого-нибудь берут интервью, хотят спросить про них. Ребята катаются себе, тренируются, развиваются тоже.

— «Развалили танцы в России».

— Ну вот перешли за Грузию — их дело, их путь и выбор. Что тут говорить? Дай бог им удачи. Сейчас они выступили, выиграли с новыми программами в Лэйк-Плэсиде, молодцы. Думаю, у них все хорошо, и будет хорошо.

— Почему разошлись с Соней Тютюниной?

— Я не видел перспективы дальше. И наверное... Аннабель меня так окончательно не отпустила. С ней у нас было имя или, точнее сказать, стабильность — уже закрепленная пара. А тут начинать с нуля... Я начал, и чувство, что не мое. Соня — хорошая девчонка, прикольная, мы с ней могли поржать. Но чувствовал, что не идет, что-то не то. Не знаю, как еще объяснить.

Я понял, что этот сезон откатаем — и будем 6-7-е места занимать. Зачем, кому это нужно? Сидеть в середине таблицы, ездить по России... просто год жизни вникуда. В сезоне вряд ли будет нечто новое и суперинтересное. Так все будет проходить в России, да, может, как бы модернизируют еще Кубок Первого канала или другие турниры. Не ожидаю чего-то сверхъестественного в этом году.

Драка с Нарижным? Это и дракой сложно назвать

— Ты завершил карьеру?

— Нет, я еще не объявлял о завершении. Мне уже прислали, что Александр Вячеславович сказал, что я завершил. Правильнее будет — приостановил. Этот сезон я пропускаю. Пока буду развиваться в других ветвях фигурного катания. Но надеюсь, что еще выйду на лед. Зарекаться не будем, надеюсь, еще увидимся.

— Про драку с Нарижным что-нибудь скажешь?

— Да господи! Это и дракой сложно назвать. Было тучу лет назад, не думаю, что стоит сор из избы выносить. Там и рассказывать нечего.

— Что бы ты сказал напоследок перед паузой?

— Я всем благодарен, и тренерскому штабу Жулина за то, что второй раз меня взяли и поработали. И Соне тоже благодарен, что мы покатались сезончик, что меня где-то терпела. Потому что я непростой перец, с характером. Давно над ним работаю, раньше был хуже. Безусловно, безумно благодарен каждому тренеру, кто ко мне руку прикладывал. Надеюсь, еще увидимся. Никто с радаров не пропадает, и поверьте, все будет хорошо.