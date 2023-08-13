Фигурист Багин прокомментировал драку с партнером по сборной России

Российский фигурист, победитель финала Кубка России Андрей Багин в интервью «СЭ» не стал опровергать, что осенью 2022 года на этапе Гран-при России в Москве у него произошла потасовка с Девидом Нарижным.

— Про драку с Нарижным что-нибудь скажешь?

— Да господи, это и дракой сложно назвать. Было тучу лет назад, не думаю, что стоит сор из избы выносить. Там и рассказывать нечего.

Источники «СЭ» сообщали, что драку удалось разнять представителям федерации.