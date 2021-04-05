Российские фигуристы выступят под флагом страны на командном чемпионате мира

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган заявил, что российские фигуристы на предстоящем командном чемпионате мира выступят под флагом страны.

Командный турнир World Team Trophy не имеет официального статуса чемпионата мира, поэтому может не попасть под запрет Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на использование государственных символов на чемпионатах мира, который действует до декабря 2022 года.

«На него решение Спортивного арбитражного суда (CAS) не распространяется», - подтвердил ТАСС Коган.

Командный турнир пройдет с 15 по 18 апреля в Осаке. В составе российской сборной выступят Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Евгений Семененко, спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов и танцевальная пара Виктория Синицина и Никита Кацалапов.