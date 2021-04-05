Музыку Чайковского оставят в качестве замены гимну РФ на следующем ЧМ по фигурному катанию

Гендиректор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган заявил о намерении использовать фрагмент из Первого концерта Петра Чайковского вместо национального гимна на чемпионате мира по фигурному катанию в следующем году.

«Наше предложение – мы оставляем Первый концерт Чайковского вместо гимна. Речь идет о следующем сезоне, о чемпионате мира. Что будет на Олимпийских играх – прерогатива Олимпийского комитета России, а не федерации. Мы знаем, какие там идут обсуждения, с МОК в том числе», – цитирует Когана ТАСС.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в честь российских спортсменов не может звучать государственный гимн на чемпионатах мира, Олимпиадах и Паралимпиадах до 16 декабря 2022 года.

Первый концерт Петра Чайковского уже звучал вместо гимна России на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме, прошедшем с 22 по 28 марта.