Синицина призналась, что очень нервничала перед произвольным танцем на чемпионате мира

Российская фигуристка Виктория Синицина сказала, что она очень нервничала перед исполнением произвольного танца на чемпионате мира в Стокгольме.

«До произвольного танца очень нервничала, может быть, это было не видно, но сердце выпрыгивало из груди, давно такого не было, — цитирует Синицину ТАСС 5 апреля. — У меня бывает что-то похожее, но перед короткой. А тут я не нервничала перед короткой, а перед произвольной Никита меня успокаивал, помогал. Меня отпустило после того, как я сделала несколько шагов, а к середине программы уже каталась в свое удовольствие».

Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли соревнования танцевальных дуэтов на чемпионате мира в Стокгольме, их результат в сумме за две программы составил 221,17 (88,15+133,02) балла.