Синицина и Кацалапов планируют продолжить карьеру

Российские фигуристы Виктори Синицина и Никита Кацалапов после выступления в шоу «Чемпионы на льду» Этери Тутберидзе рассказали журналистам, что планируют продолжать карьеру в следующем сезоне.

«Мы решение приняли, у нас уже есть расписание, планы на тренировочный сбор. Мы тренируемся. В принципе, никаких изменений и отличий от обычного сезона у нас нет.

Планируем ли продолжать? Мы планируем, едем на сбор — это сто процентов. Все будет зависеть, конечно, от того, будет ли существовать российское фигурное катание на мировой арере или нет.

Мотивация? Сейчас это и есть мотивация для нас и нашей команды — показать, каких спортсменов теряет мир», — сказали Синицина и Кацалапов.

На данный момент российские спортсмены отстранены от международных соревнований.