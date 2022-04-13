Евгений Плющенко: «Шоу в ДНР точно состоится! Мы обязательно приедем»

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал «СЭ» о подготовке ледового шоу в Донецкой Народной Республике.

«Шоу в ДНР точно состоится, когда ситуация будет немного полегче. Мы обязательно приедем в ДНР. Министр спорта РФ поддержал, хорошая идея. Мы прорабатываем ее. Обязательно приедем», — сказал Плющенко «СЭ».

18 марта Евгений Плющенко заявил о желании провести ледовое шоу в ДНР. Также он отметил, что готов предложить эту инициативу Министерству спорта РФ.

24 марта министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что готов поддержать двукратного олимпийского чемпиона.