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Сегодня, 17:12

Евгений Плющенко: «Шоу в ДНР точно состоится! Мы обязательно приедем»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал «СЭ» о подготовке ледового шоу в Донецкой Народной Республике.

«Шоу в ДНР точно состоится, когда ситуация будет немного полегче. Мы обязательно приедем в ДНР. Министр спорта РФ поддержал, хорошая идея. Мы прорабатываем ее. Обязательно приедем», — сказал Плющенко «СЭ».

18 марта Евгений Плющенко заявил о желании провести ледовое шоу в ДНР. Также он отметил, что готов предложить эту инициативу Министерству спорта РФ.

24 марта министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что готов поддержать двукратного олимпийского чемпиона.

Евгений Плющенко
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