Рудковская высказалась о решении Авербуха начать тренерскую карьеру

Известный продюсер, совладелица академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала решение бывшего фигуриста и продюсера ледовых шоу Ильи Авербуха начать тренерскую карьеру.

«Как постановщик Илья зарекомендовал себя прекрасно! С таким опытом как у Авербуха может получится хороший тренерский штаб. С его приходом усилятся позиции российских фигурных пар. Думаю, это будет новая история. Желаю ему успеха!» — сказала Рудковская «СЭ».

Ранее, 8 апреля, 48-летний Авербух объявил о начале тренерской карьеры. Специалист сообщил, что будет работать вместе с хореографом-постановщиком Еленой Масленниковой.