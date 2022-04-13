Фигурное катание
Новости
Чемпионат России Чемпионат Европы Чемпионат мира Командный чемпионат мира Зачет Гран-при
Гран-при
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 20:35

Рудковская высказалась о решении Авербуха начать тренерскую карьеру

Владислав Флегонтов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Известный продюсер, совладелица академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала решение бывшего фигуриста и продюсера ледовых шоу Ильи Авербуха начать тренерскую карьеру.

«Как постановщик Илья зарекомендовал себя прекрасно! С таким опытом как у Авербуха может получится хороший тренерский штаб. С его приходом усилятся позиции российских фигурных пар. Думаю, это будет новая история. Желаю ему успеха!» — сказала Рудковская «СЭ».

Ранее, 8 апреля, 48-летний Авербух объявил о начале тренерской карьеры. Специалист сообщил, что будет работать вместе с хореографом-постановщиком Еленой Масленниковой.

Фигурное катание
Илья Авербух
Яна Рудковская
1
0
Читайте также
Привычки: как сформировать полезные и избавиться от вредных
25 облучений, перелом, воспоминания о смерти жены, ночные визиты в больницу втайне от футболистов. Как главный тренер сборной Голландии сражается с раком
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Синицина и Кацалапов планируют продолжить карьеру
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости