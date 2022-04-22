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Сегодня, 23:44

Российские фигуристы примут участие в открытом чемпионате Армении

Иван Шитик
Корреспондент
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Российские фигуристы будут принимать участие в открытом чемпионате Армении по фигурному катанию, который пройдет в Ереване с 27 по 28 мая, информирует Metaratings.ru.

Ожидается, что в Армению приедут российские спортсмены, не принимавшие участие в Олимпийских играх в Пекине, которые прошли с 4 по 20 февраля.

Ранее Международный союз конькобежцев отстранил российских фигуристов от международных соревнований на основе рекомендаций Международного олимпийского комитета. По этой причине российские спортсмены пропустили чемпионат мира, который проходил во Франции с 21 по 27 марта.

Источник: https://metaratings.ru/news/rossiyskie-figuristy-primut-uchastie-v-otkrytom-chempionate-armenii-1251635/
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