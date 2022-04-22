Российская фигуристка исполнила каскад из 19 прыжков

13-летняя российская фигуристка, ученица Евгения Плющенко Вероника Жилина сделала подряд 19 прыжков на тренировке. Видео уникального каскада поделился Telegram-канал школы «Ангелы Плющенко».

Жилина сделала четверной сальхов, к которому добавила шесть тройных сальховов, два двойных акселя, один тройной риттбергер и восемь ойлеров. Согласно правилам, переход от сальхова к акселю формально не считается каскадом, а называется секвенцией и оценивается ниже. Полностью комбинация 19 прыжков выглядит следующим образом: 4S+1Eu+3S+1Eu+3Lo+1Eu+3S+2A+1Eu+3S+1Eu+3S+2A+1Eu+3S+1Eu+3S+1Eu+3S.

В минувшем сезоне Жилина выиграла один из этапов юниорского Гран-при, однако крайне неудачно провела первенство России, став лишь 12-й.