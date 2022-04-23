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Сегодня, 08:28

Слуцкая заявила, что намерена побороться за пост президента Федерации фигурного катания Москвы

Карен Саркисян
Корреспондент
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Двукратный призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая заявила, что намерена побороться за пост президента Федерации фигурного катания Москвы (ФФКМ).

«Мы не особо знакомы с Абдурахмановым, — приводит слова Слуцкой ТАСС. — Хорошо, когда есть конкуренция. Это значит, у людей будет выбор. Посмотрим, что получится. Изберусь — будет хорошо, нет — у меня много занятий в жизни, есть колоссальный опыт работы в некоммерческой организации, которую я создала в 2014 году, работаю, получаю гранты, вчера защитила еще один проект в министерстве спорта».

Слуцкая отметила, что имеет достаточный опыт подобной работы.

«Как бы это ни выглядело самонадеянно, Федерации фигурного катания Москвы — это все-таки некоммерческая организация, и у меня достаточный опыт такой работы, я знаю, как получать гранты, субсидии, как общаться с органами власти. И мое имя в фигурном катании никуда не делось и не денется. В этом плане мне легче открыть двери, получить какие-то преференции. Мне будет в этом отношении проще, я на своей стезе, борюсь за свое же», — сказала она.

Также Слуцкая заявила, что осознает сложность работы на посту президента ФФКМ.

«Предложение я рассматривала недолго, но к вопросу согласия выдвинуть кандидатуру подходила кропотливо, понимая, что это непростая работа. Очень хорошо все эти годы работала Ирина Яковлевна Рабер, для меня это пример, и я понимала, если я соглашаюсь на эти выборы и выигрываю, я не должна ее подвести, должна продолжить ее идейную линию, что-то освежить, где-то добавить, и федерация с моим приходом должна будет только приобрести, а не потерять. И решение было принято», — подытожила она.

23 апреля в Москве состоится отчетно-выборная конференция, где пройдут выборы нового президента ФФКМ. Помимо Слуцкой на должность президента также претендует предприниматель Антон Абдурахманов.

Источник: https://tass.ru/sport/14454193
Фигурное катание
Ирина Слуцкая
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