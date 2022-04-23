Слуцкая заявила, что намерена побороться за пост президента Федерации фигурного катания Москвы

Двукратный призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая заявила, что намерена побороться за пост президента Федерации фигурного катания Москвы (ФФКМ).

«Мы не особо знакомы с Абдурахмановым, — приводит слова Слуцкой ТАСС. — Хорошо, когда есть конкуренция. Это значит, у людей будет выбор. Посмотрим, что получится. Изберусь — будет хорошо, нет — у меня много занятий в жизни, есть колоссальный опыт работы в некоммерческой организации, которую я создала в 2014 году, работаю, получаю гранты, вчера защитила еще один проект в министерстве спорта».

Слуцкая отметила, что имеет достаточный опыт подобной работы.

«Как бы это ни выглядело самонадеянно, Федерации фигурного катания Москвы — это все-таки некоммерческая организация, и у меня достаточный опыт такой работы, я знаю, как получать гранты, субсидии, как общаться с органами власти. И мое имя в фигурном катании никуда не делось и не денется. В этом плане мне легче открыть двери, получить какие-то преференции. Мне будет в этом отношении проще, я на своей стезе, борюсь за свое же», — сказала она.

Также Слуцкая заявила, что осознает сложность работы на посту президента ФФКМ.

«Предложение я рассматривала недолго, но к вопросу согласия выдвинуть кандидатуру подходила кропотливо, понимая, что это непростая работа. Очень хорошо все эти годы работала Ирина Яковлевна Рабер, для меня это пример, и я понимала, если я соглашаюсь на эти выборы и выигрываю, я не должна ее подвести, должна продолжить ее идейную линию, что-то освежить, где-то добавить, и федерация с моим приходом должна будет только приобрести, а не потерять. И решение было принято», — подытожила она.

23 апреля в Москве состоится отчетно-выборная конференция, где пройдут выборы нового президента ФФКМ. Помимо Слуцкой на должность президента также претендует предприниматель Антон Абдурахманов.