Российская фигуристка выполнила исторический прыжок, но ей его не зачтут

Россиянка Аделия Петросян из группы Этери Тутберидзе на Кубке России в Перми попыталась исполнить в произвольной программе два четверных риттбергера. Первый получился в каскаде с двойным тулупом, со второго 14-летняя фигуристка упала.

В протоколах на прыжке отмечен недокрут в четверть оборота, поэтому за него поставлены соответствующие сбавки.

Петросян не будет считать первой женщиной, исполнившей четверной риттбергер, потому что исполняла его на всероссийских соревнованиях.

Для того чтобы достижение было учтено, нужно прыгнуть его на международных соревнованиях под эгидой ISU и исполнить на плюсы.