Фигурное катание
Новости
Чемпионат мира Командный чемпионат мира Чемпионат Европы Зачет Гран-при Гран-при
Новости   //    Фигурное катание

Российская фигуристка выполнила исторический прыжок, но ей его не зачтут

14:33
Аделия Петросян. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Аделия Петросян. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Россиянка Аделия Петросян из группы Этери Тутберидзе на Кубке России в Перми попыталась исполнить в произвольной программе два четверных риттбергера. Первый получился в каскаде с двойным тулупом, со второго 14-летняя фигуристка упала.

В протоколах на прыжке отмечен недокрут в четверть оборота, поэтому за него поставлены соответствующие сбавки.

Петросян не будет считать первой женщиной, исполнившей четверной риттбергер, потому что исполняла его на всероссийских соревнованиях.

Для того чтобы достижение было учтено, нужно прыгнуть его на международных соревнованиях под эгидой ISU и исполнить на плюсы.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Анастасия Плетнева все материалы автора
Читайте также
Баклажаны. Польза и вред. Как выбирать и хранить
Сосед рассказал о пострадавшей при пожаре Хлебниковой
1
2