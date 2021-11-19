Ягудин присоединился к поздравлениям Евгении Медведевой с днем рождения

Бывший российский фигурист Алексей Ягудин поздравил с днем рождения двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву. Сегодня, 19 ноября, девушке исполнилось 22 года.

«Поздравляю с ДР! Желаю исполнения всех мечт», — написал Ягудин в Instagram.

Медведева на данный момент не участвует в соревнованиях. Вместе с тиктокером Даней Милохиным она выступает в «Ледниковом периоде» на Первом канале.