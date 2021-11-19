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Ягудин присоединился к поздравлениям Евгении Медведевой с днем рождения

Ягудин поздравил Медведеву с днем рождения
14:17
Сторис Алексея Ягудина. Фото Instagram Евгения Медведева. Фото Reuters
Сторис Алексея Ягудина. Фото Instagram
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Бывший российский фигурист Алексей Ягудин поздравил с днем рождения двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву. Сегодня, 19 ноября, девушке исполнилось 22 года.

«Поздравляю с ДР! Желаю исполнения всех мечт», — написал Ягудин в Instagram.

Медведева на данный момент не участвует в соревнованиях. Вместе с тиктокером Даней Милохиным она выступает в «Ледниковом периоде» на Первом канале.

Сторис Алексея Ягудина. Фото Instagram
Сторис Алексея Ягудина. Фото Instagram

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Виктория Кравченко все материалы автора
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