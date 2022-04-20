Косторная рассказала о конфликте с Глейхенгаузом

Российская фигуристка Алана Косторная рассказала о конфликте с хореографом Даниилом Глейхенгаузом в сентябре 2021 года.

«Я не знаю, что случилось с Даниилом Марковичем в тот день со мной, какой конфликт был… А, нет, скажу. У меня аксель тройной не пошел. Я вообще максималистка в какой-то мере, это почему-то касательно тройного акселя. Я поехала катать программу, выехала первый тройной аксель, но, может, маленькая галочка где-то там была, но можно засчитать. Поехала второй, он не получился, я поехала дальше, и там тоже какой-то был косяк, кривой выезд. И мне выключили музыку. Это была произвольная, конец второй половины, то есть осталась дорожка и вращения, а мне музыку выключили. А это значит, что все сначала. И пока не откатаешь с начала до финальной позы, ты не выйдешь со льда. И я такая: «Я выехала его, а он мне выключил!» Я была настолько расстроена…

Я еще заходила на аксель, он не получался, я уже в слезах, соплях вся, так не прыгнуть уже. Тройные можно, но мне не нужны уже тройные, мне аксель нужен. Мне сказали: «Докатай, чисто просто докатай». Я такая: «Нет, я пойду с акселем». Вот я убивалась там в пол-оборота, падала, до конца я так и не доехала. И мне такие: «На младший лед». А на младшем льду там уже везде лужи, маленькие дети. Я в итоге так и не откатала, естественно, на меня все нажаловались.

Видимо, все на эмоциях, вот это вот и вышло. Потому что на следующий день я вышла, уже все спокойно, все хорошо, естественно, все с первого раза откатала. Поэтому потом были опровержения, еще что-то. Этери Георгиевна тоже очень сильно ругалась по поводу того, что это не очень профессионально выносить», — приводит «Чемпионат» слова Косторной.

Косторная — чемпионка Европы и победитель финального этапа «Гран-при» сезона-2019/20. Она занималась в группе Этери Тутберидзе с 2017 года.

В июле 2020 года спортсменка перешла в академию Евгения Плющенко, но в марте 2021 года вновь вернулась к Тутберидзе. С марта 2022 года 18-летняя фигуристка тренируется в ЦСКА в группе Елены Буяновой.

Ранее в интервью «СЭ» Косторная раскрыла подробности своего перехода из группы Этери Тутберидзе к Буяновой.