Фигуристка Алена Косторная призналась, что находится на пике своего спада

Российская фигуристка Алена Косторная призналась, что не расстроилась из-за отмены чемпионата мира-2020.

«Была шутка, знаете как, я на пике своего спада (сметсея). У меня была травма, она случилась перед чемпионатом Европы еще, и я уже начала лечить эту травму, была в непонятной, плавающей позиции. Я, как могла, себя заставляла, надо было довести этот сезон до конца. И когда отменили чемпионат мира, я сильно от этого не пострадала. Думала: «Ну, и отлично», — цитирует Косторную «Чемпионат».

В сезоне-2019/20 фигуристка стала победительницей финала Гран-при и чемпионкой Европы. Ранее Косторная покинула группу Этери Тутберидзе и перешла к Елене Буяновой.