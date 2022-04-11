Алена Косторная рассказала подробности ухода от Тутберидзе

Российская фигуристка, чемпионка Европы Алена Косторная рассказала в интервью «СЭ» о том, как было принято решение покинуть тренерскую группу Этери Тутберидзе. В начале марта стало известно, что 18-летняя спортсменка начала работать с Еленой Буяновой в ЦСКА.

— Разные реакции на твой последний переход. Кто-то говорит: «Что она бегает от тренера к тренеру!»

— Я знаю, чьи это слова! Алены Леоновой. Хочу сказать так: не зная ситуации, очень сложно судить о том, что произошло. Ситуация осталась между мной, Этери Георгиевной и тренерским штабом. Если мы расстались, значит, мы пришли к обоюдному решению. Это не так, что я кому-то насолила, а мне сказали — иди отсюда! Но при этом это и не я тренерам сказала: «Вы знаете, вы такие-сякие, я с вами работать не буду». Нет, конечно. Я считаю, что и спортсмены заслуживают уважения, и тренеры. Потому что это была командная работа, коллективная. Но мы, проанализировав всю ситуацию, решили, что мы в принципе выжали из нашего сотрудничества все, что могли, и время пришло.

— То есть вы нормально пообщались?

— Да, это не то что мы друг друга матом крыли, переругались все. Все абсолютно спокойно, хорошо.

— Букет приносила?

— Я не букет принесла, а корзину фруктов. (Улыбается.)

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