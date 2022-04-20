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Сегодня, 10:26

Международный союз конькобежцев определил требования к программам ритм-танцев фигуристов

Виктория Кравченко
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Пресс-служба ISU сообщила, что организация определила латиноамериканские стили как темы ритм-танцев в соревнованиях по фигурному катанию в сезоне-2022/23.

В программу фигуристам предлагается включить на выбор не менее двух танцев из сальсы, бачаты, меренге, мамбо, ча-ча-ча, румбы и самбы. Однако дорожка шагов будет исполняться в другом латиноамериканском стиле.

Юниорам предлагается включить в программу ритм-танца танго и один танец на выбор из пасодобля, фламенко, испанского вальса, фанданго, болеро, хоты, севильяны и милонги.

Источник: https://www.isu.org/inside-isu/isu-communications/communications
Фигурное катание
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