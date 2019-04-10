Роман Костомаров: "Загитовой лучше уйти сейчас, Потом ей будет в тысячу раз тяжелее"

Олимпийский чемпион Роман Костомаров считает, что российской фигуристке Алине Загитовой нужно завершать карьеру сейчас.

– Трудно говорить про нее, не зная всех деталей. Но, действительно, сразу после Олимпиады у Загитовой был неудачный старт на чемпионате мира. В женском одиночном фигурном катании редко победительницы Олимпиад остаются потом в спорте, еще и претендуя на победы в других крупных соревнованиях. Но Алина на этом чемпионате мира в Японии всем все доказала. Она по праву заслуженная чемпионка и является сейчас лучшей в мире, - цитирует Костомарова "Реальное время". - Что будет дальше, она решит сама. Будет ли продолжать выступать на соревнованиях или, может быть, завершит карьеру и начнет кататься в каких-то шоу. Может быть, даже у нас. Думаю, что и не стоит даже бороться с подрастающим поколением. Она выиграла все титулы, которые только можно было выиграть. В ситуации с Загитовой, на мой взгляд, ей лучше уйти чемпионкой. Лучше со щитом, чем на щите. Потом ей будет тяжелее в тысячу раз.

16-летняя Алина Загитова - олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы, победительница финала Гран-при.