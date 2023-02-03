Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 17:16

Родственники Костомарова отреагировали на новость об ампутации пальцев фигуриста

Брат и мать Костомарова не стали комментировать новость об ампутации пальцев ног у фигуриста
Отдел спорта «СЭ»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Роман Костомаров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Брат и мать фигуриста Романа Костомарова не стали комментировать «СЭ» последние новости об ампутации пальцев ног у госпитализированного олимпийского чемпиона. Ранее такая информация появилась в Telegram-канале Mash.

Мать Костомарова Валентина на звонок журналиста ответила: «Вы знаете, я ничего, ни на какие вопросы никому не отвечаю. Спасибо! Извините ради бога. И сейчас я занята».

Брат Костомарова Денис сказал, что «ничего не может говорить» про новости о возможной ампутации.

Костомаров находится в больнице с 10 января. Врачам удалось спасти 45-летнего фигуриста после тяжелой пневмонии, однако организм столкнулся с многочисленными осложнениями.

0
Читайте также
В Сети сотни предложений о продаже олимпийских медалей. Есть ли среди них реальные?
Емельяненко негативно высказался о президенте UFC после ухода Фрэнсиса Нганну
ВС РФ впервые с начала СВО уничтожили норвежский ЗРК NASAMS
Прокурор запросил 9 лет колонии блогеру Белоцерковской по делу о фейках о ВС РФ
От чего умер и чем запомнился умерший в 30 лет актер Сергей Корсик
Глава МВД Турции Сойлу обвинил США в управлении Европой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тарасова сообщила об улучшении состояния Костомарова: «Он дышит сам пару часов в день»

Хирурги оценивают риск операции на конечностях Костомарова. Есть угроза негативного сценария в случае ампутации
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости