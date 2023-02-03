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Сегодня, 16:05

Mash: фигуристу Костомарову решено ампутировать пальцы ног

Виктория Кравченко
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Роман Костомаров.
Фото Global Look Press

Фигуристу Роману Костомарову ампутируют пальцы ног. По данным Telegram-канала Mash, операция пройдет в ближайшее время. На данный момент врачи борются за сохранение пальцев рук.

Больше пяти дней назад Костомаров был подключен к ЭКМО, из-за чего пострадали мелкие сосуды и началось отмирание тканей. Сообщается, что также велик риск развития пневмонии и сепсиса.

10 января фигурист попал в реанимацию с пневмонией. 24 января стало известно, что его отключили от ЭКМО.

Костомаров завершил карьеру после Олимпиады 2006 года в Турине. Он является заслуженным мастером спорта России и трехкратным чемпионом страны.

Роман Костомаров
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