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Сегодня, 16:50

Тарасова сообщила об улучшении состояния Костомарова: «Он дышит сам пару часов в день»

Тарасова сообщила об улучшении состояния Костомарова
Константин Белов
Корреспондент
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Татьяна Тарасова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала «СЭ» о состоянии олимпийского чемпиона Романа Костомарова. Ранее появилась информация, что Костомарову решено ампутировать пальцы ног.

«Костомарову решили ампутировать пальцы ног? Не знаю про это ничего. Знаю, что с каждым днем ему становиться чуть-чуть лучше. Что аппарат дыхания выключают на пару часов в день, и он дышит сам это время», — сказала Тарасова «СЭ».

10 января фигурист попал в реанимацию с пневмонией. 24 января стало известно, что его отключили от ЭКМО.

Костомаров завершил карьеру после Олимпиады 2006 года в Турине. Он является заслуженным мастером спорта России и трехкратным чемпионом страны.

Роман Костомаров
Татьяна Тарасова
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