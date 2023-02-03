Хирурги оценивают риск операции на конечностях Костомарова. Есть угроза негативного сценария в случае ампутации

В случае ампутации пальцев у фигуриста Костомарова есть угроза тромбоэмболии

По информации «СЭ», лечащие врачи консультируются о наилучшем сценарии лечения олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова. Ампутация пальцев — один из вариантов, но, как считают сосудистые хирурги, он может быть чреват тромбоэмболией — то есть отрывом тромба и перекрытием сосудов.

При отмирании тканей дает о себе знать сердечная недостаточность, поэтому, по данным «СЭ», лечащие врачи проведут ряд исследований и понаблюдают за Костомаровым, прежде чем выберут способ дальнейшего лечения.

45-летний Костомаров находится на лечении с 10 января. Врачи спасли его после тяжелой пневмонии, однако болезнь обернулась многочисленными осложнениями.