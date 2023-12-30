Роднина считает Москву более комфортным городом для жизни, чем Нью-Йорк

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина сравнила жизнь в США и России. По ее мнению, в Москве более комфортные условия проживания, чем в Нью-Йорке.

«Жизнь в США совершенно другая нежели в России. Конечно, нельзя путать жизнь и туризм. Но Москва сейчас намного лучше для жизни, чем Нью-Йорк. Мы разрабатываем программы для благоустройства и повышения качества жизни в наших городах. Результаты этих программ можно увидеть уже сейчас. Москва всегда была красивой по архитектуре и намного интереснее, чем тот же Нью-Йорк. Если выбирать между Москвой и Нью-Йорком, выбирают Москву», — цитирует Роднину Sport24.

74-летняя Роднина выступала в парном катании. Она является трехкратной олимпийской чемпионкой, десятикратной чемпионкой мира и одиннадцатикратной чемпионкой Европы. Ее партнерами были Алексей Уланов и Александр Зайцев.