Траньков назвал четыре самых популярных вида спорта в России

Прославленный фигурист, олимпийский чемпион Максим Траньков поделился мнением о самых популярных видах спорта в России.

«У каждого болельщика есть своя дисциплина и свой спорт номер один. Если я люблю футбол, то для меня этот спорт номер один. В России также огромное количество людей смотрят хоккей и фигурное катание. В нашей стране эти три дисциплины и еще биатлон — самые популярные, и сравнивать их бессмысленно. У нас огромная армия болельщиков, которым нравится спорт!» — приводит слова Транькова Sport24.

40-летний Максим Траньков выступал в танцах на льду в паре с Татьяной Волосожар. Сейчас он занимается тренерской работой.