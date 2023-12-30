Чемпионат мира по фигурному катанию 2024: даты и место проведения

Чемпионат мира по фигурному катанию 2024 года, который организован Международным союзом конькобежцев (ISU), пройдет в Монреале с 18 по 24 марта 2024 года. На проведение турнира претендовало шесть кандидатов: София (Болгария), Будапешт (Венгрия), Прага (Чехия), Братислава (Словакия), Сан-Хосе (США) и Монреаль (Канада). ISU отдало предпочтение крупнейшему городу Канады.

Всего будет разыграно четыре комплекта наград: в мужском, женском одиночном катании, парном катании и танцах на льду. К участию будут допущены фигуристы из стран, входящих в ISU, достигшие 16-летнего возраста на момент 1 июля 2023 года. По итогам чемпионата 2023 года каждая страна вправе выставить в каждой дисциплине от 1 до 3 участников (пар).

При этом, национальные федерации (ассоциации) могут выбрать участников на основании собственных критериев, но заявленные фигуристы должны достичь минимальной технической оценки элементов на международных соревнованиях, проводимых до чемпионата мира.

Фигурное катание: даты и турниры сезона 2023 / 2024 в мире