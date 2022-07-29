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Сегодня, 14:52

Роднина высказалась о решении Константиновой завершить карьеру: «И что? Она мало запомнилась»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на новость о завершении карьеры Станиславы Константиновой.

«Закончила, это ее решение. И что? Она мало запомнилась. Призер универсиады? Я вообще не считаю универсиаду соревнованием. Это для любителей. Когда наши профессиональные спортсмены едут на любительские турниры, у меня это вызывает смех», — сказала Роднина «СЭ».

22-летняя россиянка является серебряным призером этапа Гран-при сезона-2018/19 , бронзовым призером универсиады 2019 года, серебряным (2017) и бронзовым призером (2018) первенств России среди юниорок.

Станислава Константинова. Тренер Константиновой заявила, что фигуристка завершила карьеру

Фигурное катание
Ирина Роднина
Станислава Константинова
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