Тарасова о завершении карьеры Константиновой: «Интригующая фигуристка. Всегда было интересно за ней наблюдать»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» отреагировала на новость о завершении карьеры Станиславы Константиновой.

«Интересная и красивая девочка! Мне всегда было интересно наблюдать за ней. Она очень музыкальная и интригующая фигуристка. Желаю ей удачи во всех начинаниях», — сказала Тарасова «СЭ».

22-летняя россиянка является серебряным призером этапа Гран-при сезона-2018/19 , бронзовым призером Универсиады 2019 года, серебряным (2017) и бронзовым призером (2018) первенств России среди юниорок.