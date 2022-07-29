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Сегодня, 14:29

Тарасова о завершении карьеры Константиновой: «Интригующая фигуристка. Всегда было интересно за ней наблюдать»

Владислав Флегонтов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» отреагировала на новость о завершении карьеры Станиславы Константиновой.

«Интересная и красивая девочка! Мне всегда было интересно наблюдать за ней. Она очень музыкальная и интригующая фигуристка. Желаю ей удачи во всех начинаниях», — сказала Тарасова «СЭ».

22-летняя россиянка является серебряным призером этапа Гран-при сезона-2018/19 , бронзовым призером Универсиады 2019 года, серебряным (2017) и бронзовым призером (2018) первенств России среди юниорок.

Станислава Константинова. Тренер Константиновой заявила, что фигуристка завершила карьеру

Фигурное катание
Станислава Константинова
Татьяна Тарасова
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