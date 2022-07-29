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Сегодня, 14:25

Тренер Константиновой заявила, что фигуристка завершила карьеру

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Станислава Константинова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Виктория Буцаева, тренер российской фигуристки Станиславы Константиновой заявила, что ее подопечная завершила карьеру.

«Константинова больше не катается, — приводит слова Буцаевой ТАСС. — Станислава сейчас проводит летние сборы, ее приглашают, но в подробности я не вдавалась».

22-летняя россиянка является серебряным призером этапа Гран-при сезона-2018/19 , бронзовым призером Универсиады 2019 года, серебряным (2017) и бронзовым призером (2018) первенств России среди юниорок.

Источник: https://tass.ru/sport/15343535
Фигурное катание
Станислава Константинова
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