Фигуристка Константинова прокомментировала информацию о завершении карьеры

Российская фигуристка Станислава Константинова прокомментировала информацию о завершении карьеру.

29 июля ее тренер Виктория Буцаева заявила, что 22-летняя спортсменка завершила профессиональные выступления.

«Я решила сделать паузу. Конечно, моя экспрессивная натура… Я уже звонила родителям, говорила: «Все! Я больше никогда не выйду на лед, ноги моей там мне будет. Я так устала от этого, я не хочу больше. Мне не нравится…»

Просто есть с чем сравнивать. Я себя помню на льду тонкой, звонкой и экспрессивной, классной. Меня палкой было не выгнать с катка. А тут я реально уже задумывалась, хочу или нет. Я почувствовала, что у меня вот это «нет», и я не хочу терять эти прекрасные чувства к своему любимому виду спорта. Родители сказали: «Стась, не хлопай дверью, не делай поспешных выводов. Дай себе время отойти».

Я попробовала сразу окунуться в работу, какое-то тренерство и так далее. Спустя месяцок поняла, что пока тоже рановато. Я не хочу как-то спешить, хочется немножко подождать. И я правильно сделала, потому что потом поняла, что, наверное, рановато в тренеры, потому что все-таки хочется еще покататься. Но со спортом пока… Я просто не тяну. Это будет не тот уровень. Не понятно, смогу ли сгибаться в свой любимый заклон, доезжать произвольную, докручивать прыжки. Я просто решила отдохнуть», — цитирует Константинову Sport24.

Спортсменка является серебряным призером этапа Гран-при сезона-2018/19, бронзовым призером универсиады 2019 года, серебряным (2017) и бронзовым призером (2018) первенств России среди юниорок.