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Сегодня, 11:26

В ВАДА заявили, что ждут справедливого решения по делу Валиевой

Ана Горшкова
Корреспондент
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Представитель Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Джеймс Фицджеральд ожидает, что Спортивный арбитражный суд (CAS) примет справедливое решение по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Мы хотим справедливого исхода дела, основанного на фактах», — приводит слова Фицджеральда ТАСС со ссылкой на Reuters.

Слушания по делу 17-летней Валиевой состоятся 26-28 сентября. Они будут проходить в штаб-квартире CAS в швейцарской Лозанне в закрытом формате. Россиянка даст показания в режиме видеоконференцсвязи.

Камила Валиева. Суд по «делу Валиевой»: где пройдет и когда все это закончится?

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Камила Валиева
ВАДА
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