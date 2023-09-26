В ВАДА заявили, что ждут справедливого решения по делу Валиевой

Представитель Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Джеймс Фицджеральд ожидает, что Спортивный арбитражный суд (CAS) примет справедливое решение по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Мы хотим справедливого исхода дела, основанного на фактах», — приводит слова Фицджеральда ТАСС со ссылкой на Reuters.

Слушания по делу 17-летней Валиевой состоятся 26-28 сентября. Они будут проходить в штаб-квартире CAS в швейцарской Лозанне в закрытом формате. Россиянка даст показания в режиме видеоконференцсвязи.