Спортивный юрист назвал высокими шансы Валиевой на сохранение золота Олимпиад-2022

Спортивный юрист Анна Анцелиович оценила шансы на сохранение медалей Камилы Валиевой по итогам слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«Я не могу иметь каких-либо ожиданий, поскольку не видела позицию ни одной из сторон, из-за этого мне тяжело оценить какие-то шансы. Единственное что: мое представление по той информации, которая имеется, что основная борьба будет за сохранение медали Валиевой, — тут шансы достаточно хорошие, исходя из того, что Камилу тестировали до Олимпиады, во время Олимпийских игр, все пробы были чистые, концентрация достаточно маленькая обнаружена у нее. Мне кажется, что тут у адвокатов есть возможность побороться за медаль. Тяжело оценить все-таки, тут всегда субъективное рассмотрение арбитров, но шансы есть», — цитирует RT Анцелиович.

С 26 по 28 сентября в Лозанне в CAS прошли слушания по делу 17-летней Валиевой. По итогам трех дней было принято решение отложить слушания и продолжить их 9 и 10 ноября.

7 февраля 2022 года Валиева в составе сборной России выиграла командный турнир на Олимпиаде в Пекине. 11 февраля Международное агентство по тестированию (ITA) сообщило, что в допинг-пробе фигуристки от 25 декабря 2021 года было обнаружено запрещенное вещество триметазидин.