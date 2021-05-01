Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров Елена Радионова в разговоре с «СЭ» прокомментировала новость о переходе фигуристки Александры Трусовой в группу Этери Тутберидзе от Евгения Плющенко.

«Трудно сейчас сказать, пойдет ли этот переход Саше на пользу. Все зависит от спортсмена. Спортсмен лучше чувствует, что ему нужно. Сейчас делать какие-то выводы рано. В любом случае, это выбор Саши и его надо уважать. Ей реально прыгнуть пять четверных. Раз она это ставила, значит, на тренировках у нее получалось. Нет ничего невозможного. Саша — сильная духом спортсменка, она может это сделать», — сказала Радионова «СЭ».

Также Радионова не думает, что родители сыграли ключевую роль в принятии такого решения.

«Влияние родителей? Каждый родитель принимает участие в карьере своих детей. Последнее слово все равно всегда за спортсменом. Саша уже в таком возрасте, когда она сама может принимать решения, она — взрослый и опытный спортсмен. Мне кажется, это решение она принимала самостоятельно. Не думаю, что родители сыграли тут ключевую роль», — добавила Радионова «СЭ».

Плющенко объявил об уходе Трусовой в своем Instagram. У фигуристки истек контракт с академией 1 мая.

(Владимир Пушкарев)