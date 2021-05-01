Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, поделился с «СЭ» впечатлениями от возвращения фигуристки Александры Трусовой в «Хрустальный».

— Какие у вас эмоции от возвращения Саши?

— Я про Алену говорил это, могу сказать то же самое и про Сашу: мы совершаем какие-то ошибки в юности. Когда мы понимаем, что это не принесло в жизни никаких плюсов, а только минусы — мы делаем выводы и пытаемся вернуть ситуацию в былое русло. Я рад, что она возвращается — это здорово! Если человек осознал, пришел к какому-то выводу, то почему бы и нет? Даниил Глейхенгауз как-то сказал: «Двери открыты для всех».

Да, я сказал, что для меня лично это было неким предательством. Все понимают, что у нас с Евгением сложились не очень добрые отношения. И, когда наш ребенок переходит к тренеру, с которым у нас не очень хорошие отношения, то это не очень приятно. Но надо уметь всегда прощать. Даже если говорить о последних стартах, то мне было по-человечески жаль, что такие таланты просто пропадают! По психологическому состоянию видно, что ребенок был не в своей тарелке. Что-то его давит, что-то его гложет... Вроде как в полной кондиции, но психологическая неустойчивость какая-то проявляется, и все сыпется. Ведь наше внутреннее состояние отражается на наших физических способностях.

Посмотрите на Алену Косторную — она расцвела! Она сейчас в семье. Это получилось, как возвращение блудного сына — вернулся в семью и душа успокоилась. Естественно, что это отразилось на физическом состоянии", — сказал Железняков.

1 мая Плющенко объявил об уходе Трусовой в своем Instagram. У 16-летней фигуристки истек контракт с его академией.

(Данил Алешин)