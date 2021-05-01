Фигурное катание
Новости
Чемпионат мира Командный чемпионат мира Чемпионат Европы Зачет Гран-при Гран-при
Новости   //    Фигурное катание

Железняков — о Трусовой: «Ребенок был не в своей тарелке. Что-то его давит и гложет»

14:50
Александра Трусова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александра Трусова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, поделился с «СЭ» впечатлениями от возвращения фигуристки Александры Трусовой в «Хрустальный».

Какие у вас эмоции от возвращения Саши?

Я про Алену говорил это, могу сказать то же самое и про Сашу: мы совершаем какие-то ошибки в юности. Когда мы понимаем, что это не принесло в жизни никаких плюсов, а только минусы — мы делаем выводы и пытаемся вернуть ситуацию в былое русло. Я рад, что она возвращается — это здорово! Если человек осознал, пришел к какому-то выводу, то почему бы и нет? Даниил Глейхенгауз как-то сказал: «Двери открыты для всех».

Да, я сказал, что для меня лично это было неким предательством. Все понимают, что у нас с Евгением сложились не очень добрые отношения. И, когда наш ребенок переходит к тренеру, с которым у нас не очень хорошие отношения, то это не очень приятно. Но надо уметь всегда прощать. Даже если говорить о последних стартах, то мне было по-человечески жаль, что такие таланты просто пропадают! По психологическому состоянию видно, что ребенок был не в своей тарелке. Что-то его давит, что-то его гложет... Вроде как в полной кондиции, но психологическая неустойчивость какая-то проявляется, и все сыпется. Ведь наше внутреннее состояние отражается на наших физических способностях.

Посмотрите на Алену Косторную — она расцвела! Она сейчас в семье. Это получилось, как возвращение блудного сына — вернулся в семью и душа успокоилась. Естественно, что это отразилось на физическом состоянии", — сказал Железняков.

1 мая Плющенко объявил об уходе Трусовой в своем Instagram. У 16-летней фигуристки истек контракт с его академией.

(Данил Алешин)

Опрос

проголосовало: 417
Все опросы
Что ждет Трусову после возвращения от Плющенко к Тутберидзе?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

«Ротор» — «Ахмат»: где смотреть онлайн трансляцию матча
Клишина ответила на обвинение о предательстве России
Эльвира Тодуа рассказала, как футболист ЦСКА напился на банкете у женской команды
ЦСКА — «Уфа»: стартовые составы на матч РПЛ

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Евгений Плющенко объявил о прекращении работы с Александрой Трусовой, возвращение к Этери Тутберидзе, новости