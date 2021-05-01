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Туктамышева поучаствовала в фотосессии для известного журнала

13:34
Елизавета Туктамышева. Фото Instagram
Елизавета Туктамышева. Фото Instagram
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Российская фигуристка Елизавета Туткамышева приняла участие в фотосессии для известного журнала.

Спортсменка опубликовала у себя в Instagram несколько фото со съемок для журнала «Собака.ru».

Публикация от Elizaveta Tuktamysheva (@liza_tuktik)

В минувшем сезоне Туктамышева стала серебряным призером чемпионата мира в одиночном женском катании, а также выиграла командный чемпионат мира в составе сборной России.

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