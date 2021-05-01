Слова не стоят ничего. Почему Трусова вернулась от Плющенко к Тутберидзе?

Объявлено о возвращении в «Хрустальный» призера чемпионата мира Александры Трусовой.

Первым делом — не про переход Трусовой, а про переходы вообще. Помните, как прошлый год все лето изо всех щелей трубили про контракты? Мол, давайте защитим тренеров, структурируем все, упорядочим.

Кто-то еще в это реально верит? Ярмарка лукавства в фигурном катании — самая богатая и разнообразная. Такого вы не встретите нигде больше. Заходи, честной народ! В течение последнего сезона отношения «ученик — тренер» обесценились до нуля, обесценились и любые интервью и заявления. Фигурист(-ка) может говорить, что (нужное вставить) «Орсер даст выходной / Этери Георгиевна могла подойти в лицо сказать / продолжит сотрудничество с Плющенко» — но это не стоит ничего. Уже через день все может перевернуться на 180 градусов. Этакий недокрут при прыжке с переобуванием в воздухе.

Есть такая расхожая фраза про то, что должны, дескать, работать институты, а не личная власть кого-либо или личные связи — тогда любая система рушится при уходе этих личностей. В фигурном катании институты не работали годами, с чего бы им заработать сейчас? И дело даже не во всесилии Тутберидзе — сказанное применимо ко всем ситуациям и тренерам. Все живут в этой среде, и выделяться на таком фоне себе дороже. Ничего личного, просто бизнес.

Контракт, кстати, в случае с Трусовой в «Ангелах Плющенко» был. И, судя по тому, что подписан договор о неразглашении, на этот раз в публичном пространстве будет тише.

Трусова всегда была автономной единицей в «Ангелах»

Теперь о произошедшем переходе. Что мы имеем? Слова Плющенко, пропитанные разочарованием и язвительностью. Его можно понять.

Здесь есть отсылки и к «унизительным» интервью Косторной (имеются в виду выступления на Первом канале после того же трансфера), была и любимая Яной Рудковской фраза про то, что «жизнь — забег на длинную дистанцию». Любопытный документ. Но, по сути, мы понимаем — перед нами последний гвоздь, заколоченный в возможность разнообразия в женском фигурном катании России. У Плющенко с наскока не получилось, Давыдов еще очень молод (в смысле группа молодая). Остается Мишин со Статуей Свободы, как он прозвал свою главную подопечную.

Еще мы имеем слова Трусовой, сказанные в ответ на мой вопрос после чемпионата мира «Будете ли вы менять тренера или в олимпийском сезоне будете работать с Плющенко?»:

«Я сейчас не собираюсь ничего менять, меня все устраивает. Никаких слухов об этом не знаю».

Можно цепляться к слову «сейчас», но, как видите, в принципе ценности в этих словах было немного. Или... Они нам тоже кое-что показывают?

Не секрет, что, когда Трусова уходила от Тутберидзе, многие говорили о роли родителей в этом переходе. Сашу могло все устраивать — хотя семья Трусовой всегда была очень автономна в академии Плющенко. Ее менеджерами были родители, и роль Плющенко ограничивалась тренерской работой и созданием условий. Вплоть до того, что на новом катке в Горках у Трусовой был не только свой коттедж, но и отдельная раздевалка. Что, кстати, теперь будет с табличкой «Русская Ракета»? Подарят или на аукционе продадут?

Есть еще один вариант

Плющенко в своем обращении говорит о «многочисленных приглашениях» Трусовой от «Хрустального». Думаю, тут умело используются соответствующие слова Рената Лайшева. К ним можно относиться с несерьезностью и иронией, но свое дело они выполняли — создавали определенное давление. Если помните, еще в ноябре гуляли слухи о том, что отец Трусовой ходил в «Хрустальный» и говорил о возвращении Александры. Гадать по инсайдам в фигурном катании — вещь абсолютно бесперспективная, в фанатской среде их уже давно прозвали «сосайдами». Но теперь уже можно допустить, что не такой уж это и слух.

Что имеет Трусова? Возвращение к Тутберидзе можно описать одной простой формулой — это наилучшее решение при подготовке к отбору на Олимпиаду. Не нужно будет продираться через колючие кусты в виде судейских оценок и интернет-хейта. Мы еще с интересом взглянем на оценки и надбавки GOE за прыжки Трусовой в следующем сезоне.

Есть и еще один вариант развития событий. Учитывая непростые отношения семьи Трусовых с Тутберидзе, «Хрустальный» может стать перевалочной базой. Недавно в Москву приезжал Рафаэль Арутюнян. Поработать с ним было давней мечтой родителей Трусовой, да и самой Саши. Вопрос, кто на это будет изыскивать средства. Плющенко смог пригласить маэстро на один день в академию, но сколько будет стоить California Dreaming с ним в течение сезона... За мечты в этом мире надо щедро платить. Тем не менее это было бы логично и не вписывалось бы в концепцию ярмарки лукавства.

Монополия возвращается окончательно

Ну а что имеет Тутберидзе? Здесь можно скабрезно пошутить, но ограничимся словом «монополия». Она имеет все фигурное катание. Под собой. Единственная претендентка на Олимпиаду в женском одиночном катании, которая может вмешаться в это имение (в смысле вотчины, конечно), — Елизавета Туктамышева. Наверное, многим бы хотелось, чтобы произошедшее ее смотивировало еще сильнее. Но рискнете ли вы поставить на 24-летнюю Лизу против «хрустальных» дев вшестером во главе с самым влиятельным человеком в русском фигурном катании за долгие годы?

Впрочем, есть здесь какой-то символизм. Уж слишком любим мы в России монополии. К сожалению, не настольную игру. Игра абсолютно реальная, и она идет в одни ворота во многих сферах. Почему фигурное катание должно быть исключением?