«Произвело впечатление грязи». Тарасова разнесла выступление Сычева и Петровой на шоу «Ледниковый период»

Чемпионка мира в парном катании Мария Петрова и бывший футболист сборной России Дмитрий Сычев представили новый номер в очередном выпуске шоу «Ледниковый период». Дуэт катался под композицию «That Man» в исполнении Каро Эмеральд.



— Немного споткнулся, тут же сделал «стульчик»... Дима, что случилось вдруг? — спросил Сычева хореограф Илья Авербух.

— Лишние тренировки, — ответил футболист.

— Что за спотыкач? Я думал, всё уже. И в начале перелет не до конца сделал, — добавил Авербух.

— Не надо спотыкаться перед поддержкой, — сказала председатель жюри заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. — Немножко нечисто катались сегодня. Это все просматривается. Ноги параллельные... Не вместе сделано. На меня произвело впечатление грязи какой-то. Я не в восторге от сегодняшнего номера. У вас до этого были потрясающие номера, делали вы их очень здорово.

— Сидя здесь, я не ожидала, что все по-другому воспринимается. Я видела прекрасные поддержки, и мне не помешала заминка перед поддержкой, — сказала олимпийская чемпионка, член жюри Татьяна Навка. — Ребята справились и сделали поддержку чудесно. Но в целом были в прошлом номера, вызывавшие улыбку и приятное состояние на душе. Но сегодня что-то не срослось. Порой не можем объяснить, почему. Вроде и чудесная идея, и музыка милая, но не зацепило.

— Вы сказали, что перетренировались. Но мы же понимаем, что у спортсменов лишних тренировок не бывает? — спросила ведущая шоу, олимпийская чемпионка Алина Загитова.

— Да это шутка была, — пояснил Сычев. — Ничего не перетренировались. Невзирая на оценки, как говорят в футболе, нам наша игра понравилась. Мы хотели вернуть из детства атмосферу легкого хулиганства и получили удовольствие.