Багаж российских фигуристов, выступавших на этапе «Гран-при» в Ванкувере (Канада), доставлен в Москву.

Спортсмены вернулись в Россию 2 ноября, но их багаж не был доставлен. Команда летела с двумя пересадками: Ванкувер — Торонто, Торонто — Париж, Париж — Москва.

«Ситуация разрешилась благополучно. Багаж вернулся, ночью началась его адресная доставка», — приводит ТАСС слова источника в национальной команде.

На этапе «Гран-при» в Канаде в женском одиночном катании Россию представляли Камила Валиева, Елизавета Туктамышева и Алена Косторная. Спортсменки заняли первые три места. В мужском одиночном катании выступили Евгений Семененко, который стал третьим, а также Александр Самарин и Макар Игнатов. В соревнованиях спортивных пар Россию представляли Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, занявшие второе место. В танцах на льду выступили Диана Дэвис и Глеб Смолкин, а также Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный.