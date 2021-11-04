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Проблема с багажом российских фигуристов — участников этапа «Гран-при» в Канаде решена

09:48

Багаж российских фигуристов, выступавших на этапе «Гран-при» в Ванкувере (Канада), доставлен в Москву.

Спортсмены вернулись в Россию 2 ноября, но их багаж не был доставлен. Команда летела с двумя пересадками: Ванкувер — Торонто, Торонто — Париж, Париж — Москва.

«Ситуация разрешилась благополучно. Багаж вернулся, ночью началась его адресная доставка», — приводит ТАСС слова источника в национальной команде.

На этапе «Гран-при» в Канаде в женском одиночном катании Россию представляли Камила Валиева, Елизавета Туктамышева и Алена Косторная. Спортсменки заняли первые три места. В мужском одиночном катании выступили Евгений Семененко, который стал третьим, а также Александр Самарин и Макар Игнатов. В соревнованиях спортивных пар Россию представляли Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, занявшие второе место. В танцах на льду выступили Диана Дэвис и Глеб Смолкин, а также Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12842187

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Иван Торопцев все материалы автора
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