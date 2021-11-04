Хореограф «Ледникового периода» прокомментировал возможную постановку совместного номера Загитовой и Ягудина

Постановщик «Ледникового периода», двукратный чемпион мира Максим Ставиский в разговоре с «СЭ» высказался о возможности выступления в паре ведущих проекта Алины Загитовой и Алексея Ягудина.

— Реально ли ждать нам номера от Загитовой в этом сезоне «Ледникового периода»? Может, парного с Алексеем Ягудиным?

— Да ради бога. Но у них другая работа. Это как продюсеры решат. Думаю, если ребят попросят, они без проблем сделают один номер и нормально прокатают. Леша — актер прекрасный, да и Алина. В паре мы их скатаем, быстренько поставим. У нас и Исинбаева с Авербухом каталась. Если это понадобится, я все сделаю, поработаю. Но решение о том, кто с кем катается, принимается повыше уровнем.

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