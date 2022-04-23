«Без России фигурное катание умрет». Президент армянской федерации выступила против отстранения россиян

Президент Федерации фигурного катания Армении Мелания Степанян в разговоре с «СЭ» выступила против отстранения российских фигуристов от международных соревнований. ISU принял соответствующее решение 1 марта. Возможные санкции также могут быть приняты на конгрессе Международного союза конькобежцев летом.

«В случае обсуждения на конгрессе вопросов об отстранении России мы будем поддерживать вашу страну и федерацию. Нам не раз помогали, теперь пришло время и нам помочь. Тут нет даже предмета спора — мы против отстранения российских спортсменов. Чемпионат мира уже убили, без россиян там было скучно. Мне кажется, фигурное катание без России вообще не смотрится. Оно умрет», — сказала Степанян.

Ранее стало известно, что в открытом чемпионате Армении в конце мая примут участие российские фигуристы.