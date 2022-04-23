Стало известно, как российские фигуристы смогут принять участие в чемпионате Армении

Президент Федерации фигурного катания Армении Мелания Степанян в разговоре «СЭ» рассказала о том, как стало возможным участие российских фигуристов в чемпионате Армении 27-28 мая.

«Наш чемпионат носит статус открытого, к нам уже приезжали российские фигуристы, раньше приезжали спортсмены из ОАЭ, даже из Мозамбика. Заявки еще приходят, среди них есть российские спортсмены. Конечно, хотелось бы увидеть звезд, Валиеву, других. Мы всех ждем. Но вряд ли они приедут, я не думаю. Зато к нам скоро приедет Алексей Николаевич Мишин со своими фигуристами, они будут проводить здесь сборы», — сказала Степанян.

Известный спортивный агент Ари Закарян в разговоре с «СЭ» подтвердил, что на чемпионате Армении ожидаются российские фигуристы, но среди них не будет членов сборной.