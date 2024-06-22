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Преподаватель РАНХиГС: «Мы аплодировали Загитовой за пятерку на госэкзамене и за защиту диплома»

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Алина Загитова.
Фото Global Look Press

Преподаватель РАНХиГС Лидия Корнилова рассказала об учебе Алины Загитовой. Ранее спортсменка опубликовала видео с дипломом, который он защитила на «отлично».

«Загитова была нацелена на то, чтобы хорошо учиться и закончить университет. Собственно, Алина этого добилась. Мы аплодировали ей за то, что она получила «пятерку» и за государственный экзамен, и за защиту диплома. Тема ее диплома была о видах продвижения спорта в журналистике. Естественно, Загитова выбирала тему, которая близка ее практике. В своей работе Алина отметила много того, с чем ей самой пришлось столкнуться: как ей приходилось работать над собой и как это коррелирует с освещением тематики спорта в журналистской деятельности. Алина — молодец!», — приводит слова Корнилова Sports.

Также преподаватель РАНХиГС отметила, что Загитовой никогда не делалось поблажек при оценивании ее знаний.

«Иногда были уступки в плане графика. Мы понимали, насколько она загружена. Алина договариваясь с деканатом и преподавателями, время от времени была вынуждена пропускать очные занятия. Но это никак не сказывалось на подготовке Загитовой. Она всегда была в контакте с преподавателями, причем инициировала все всегда первой. Загитова просила для себя дополнительные задания, чтобы компенсировать пропуски... Мы обсуждали вопрос дальнейшего обучения Алины в магистратуре. Надеюсь, все будет так, как мы с ней обсуждали. Окончательное решение будет принимать сама Алина», — добавила Корнилова.

22-летняя Загитова обучается в РАНХиГС по программе «Продюсирование и культурная политика».

Помимо олимпийского золота Загитова является чемпионкой мира (2019), Европы (2018) и России (2018). Она не выступает в соревнованиях с 2020 года. В настоящее время Загитова участвует в ледовых шоу и работает ведущей.

Источник: Sports
Фигурное катание
Алина Загитова
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